РФ с 1 марта возвращает "курсовые" экспортные пошлины для угля по ставке 4-7%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 1 марта вновь вводит "курсовые" экспортные пошлины на вывоз угля, сообщается в телеграмм-канале правительства.

Как и ранее, пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса рубля. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой.

Принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 года.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб./$ составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб./$ и более - 7%.

В конце декабря 2023 года уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позднее Минфин предлагал установить плоскую надбавку к ставкам НДПИ на уголь в размере 380 руб. на тонну для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на отраслевые источники.