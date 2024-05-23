Силуанов допустил обсуждение отмены "курсовых" пошлин при увеличении налога на прибыль

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово рассмотреть отмену экспортных пошлин, привязанных к курсу доллара, с учетом "справедливого" увеличения ставки налога на прибыль, заявил в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В ходе определения налоговых новаций бизнес предлагал отказать от использования оборотных налогов. Таких как "курсовые" экспортные пошлины, которые не учитывают его финансовый результат. Готовы обсуждать это предложение в увязке со справедливым увеличением ставки налога на прибыль организаций, то есть обложения конечного результата, а не оборота компаний", - сказал он, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных изменению налоговой системы.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и, согласно решению правительства, будет действовать до конца 2024 года (отдельные товары при этом постепенно выводятся из-под действия пошлины с учетом ситуации в отраслях). Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ – 4,5%, при 90-95 руб./$ – 5,5%, при 95 руб./$ и более – 7%.

Ранее с предложением отказаться от "курсовых" пошлин на экспортные товары как разовой фискальной меры выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Взамен бизнес предлагал пересмотреть ставку налога на прибыль, увязав ее с инвестиционной активностью компаний и зафиксировав правила расчета налога на 5-7 лет. Глава РСПП Александр Шохин указывал на то, что "курсовые" пошлины были введены правительством без предварительного обсуждения с бизнесом и фактически стали элементом фискальной системы, при этом для многих компаний, по его оценкам, введение пошлины оказалось равнозначным двузначному увеличению налога на прибыль.