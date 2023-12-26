Угольщики и металлурги Кузбасса недополучат 92 млрд рублей из-за экспортной пошлины

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Угольные и металлургические компании Кемеровской области недополучат в 2023-2024 годах около 92 млрд рублей от введения экспортной пошлины, сообщил на пресс-конференции министр экономического развития региона Константин Пытченко.

"Это очень существенные деньги, которые, по сути, изъяты из экономики (Кемеровской области - ИФ). Часть из них была бы направлена на реализацию проектов в Кузбассе", - сказал министр.

По его словам, инвесторами реализуемых в неугольной сфере Кемеровской области проектов на 60% являются региональные угледобывающие компании.

Он также отметил, что из-за инфраструктурных ограничений по вывозу угля по желдороге кузбасские угольные компании с 2018 года недополучили 2,5 трлн рублей выручки. По его словам, доход оказался ниже "от того, что те обязательства, которые были взяты по строительству (железнодорожной - ИФ) инфраструктуры, не были выполнены". Согласно продемонстрированной презентации, фактический объем вывоза угля в восточном направлении в 2021-2023 годах на 20 млн тонн меньше согласованного объема.

Инвестиции в угледобычу Кузбасса, по данным Пытченко, за 9 месяцев текущего года сократились на 14,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. При этом инвестиции в неугольную экономику за этот же период выросли на 7,2% - до 172,2 млрд рублей.

Количество реализуемых в регионе масштабных инвестиционных проектов в сферах, не связанных с угледобычей, увеличилось с 11 (с инвестициями 9,4 млрд рублей) до 16 (с инвестициями 16,6 млрд рублей). Число резидентов ТОР выросло с 48 (5,6 млрд рублей) до 53 (8,3 млрд рублей).