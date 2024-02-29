Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи на фоне выступления Путина

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, где инвесторов воодушевили экономические перспективы страны, в то время как внешние рынки капитала подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent торговалась выше $83,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3250 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+3,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), просели акции Polymetal (-1,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3256,8 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1127,32 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 просел до 90,99 рубля (-0,17 рубля).

По итогам февраля индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2-1,3% на фоне роста доллара на 0,97 рубля.

Капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году и достигнуть 66% ВВП, заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Также Путин предложил продлить программу "Семейная ипотека" до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Кроме того, Путин поставил задачу к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%, а среди многодетных семей - вдвое. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей, заявил он.

Кроме того, Путин предложить запустить новый банковский продукт с повышенным страховым покрытием - безотзывные сберегательные сертификаты на срок от 3 лет, с государственной страховкой средств в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.

Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволит им экономить 200 млрд руб. в год для инвестиций. По словам Путина, нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы.

Подорожали в четверг акции "Аэрофлота" (+3,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), "Татнефти" (+2,4%), "МТС" (+2,3%), "ММК" (+2%), "Роснефти" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), ОК "Русал" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "Яндекса" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1% "префы"), "Магнита" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

"Полюс" по итогам 2023 года увеличил общий объем производства на 14%, до 2,902 млн унций, сообщила компания. Выручка выросла на 28% и достигла $5,436 млрд. Скорректированный показатель EBITDA достиг $3,889 млрд, увеличившись на 51%.

Аналитики ожидали, что годовое производство "Полюса" окажется в пределах прогнозного диапазона 2,8-2,9 млн унций, скорее ближе к нижней границе. Консенсус-прогноз по выручке составлял $5,391 млрд, EBITDA - $3,762 млрд.

"Полюс" допускает в 2024 году сокращение производства золота до 2,7-2,8 млн унций. Прогноз capex - $1,55-1,7 млрд.

Подешевели в четверг акции Polymetal (-1,8%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в последний день зимы продемонстрировал рост, при этом укрепление рубля и небольшой "минус" по нефти не сильно смущали покупателей. Участники торгов позитивно оценили экономический блок послания президента РФ Федеральному собранию.

Общерыночный фон был спокойным. Китайские индексы отыграли значительную часть спада, наблюдавшегося накануне. В хорошем "плюсе" стартовали торги в США. В пятницу будет опубликована важная статистика - февральские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг КНР и предварительный ИПЦ еврозоны за минувший месяц. Также будут опубликованы финрезультаты по РБСУ компаний ПАО "Россети Ленэнерго" и "Юнипро".

Приближение выходных может сдерживать активность покупателей. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 марта - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global (FFG) Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ в четверг уверенно вырос после заявлений президента РФ Владимира Путина, касающихся будущего экономического развития страны. В частности, президент рассказал о запуске нескольких новых важных национальных проектов, о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года, а также обозначил задачу для фондового рынка - удвоить капитализацию к 2030 году, до 66% от российского ВВП, и эта задача была воспринята рынком весьма позитивно.

Рубль на фоне президентского послания отправил в нокаут мировые резервные валюты (подешевели доллар, евро и юань). Нефть просела на фоне известий, что представители России в ОПЕК+ опровергли сообщения западных СМИ о продлении в марте дополнительных сокращений добычи нефти, уточнив, что этот вопрос пока только обсуждается, отметила аналитик.

Среди лидеров роста на фондовом рынке оказались акции ритейлера "М.Видео" (+6,6%), вероятно, в ожидании публикации сильных финансовых результатов компании по МСФО за 2023 год. Дивидендов за 2023 год от компании можно не ждать, но акционеров и кредиторов устроит, если она направит полученную прибыль на погашение долгов и открытие новых магазинов, полагает аналитик. Лидерами понижения снова оказались депозитарные расписки Qiwi (-9,5%), скорее всего, из-за негативного новостного фона.

В пятницу индекс МосБиржи будет опять колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок по итогам февраля смог отвоевать понесенные во второй половине месяца потери. Индекс МосБиржи в середине февраля поднимался до 3275 пунктов (максимум с октября 2023 года), но не устоял у достигнутых значений из-за ожиданий новых масштабных санкций против РФ и, в частности, Национального клирингового центра (НКЦ). Худшие опасения в итоге не оправдались - западные страны не решились на ограничения против НКЦ, что вызвало отскок в российских акциях в конце месяца.

Тем не менее, под санкциями оказались "Совкомфлот", "Мечел", СПБ Банк (депозитарий "СПБ Биржи"), банк "Санкт-Петербург", "НОВАТЭК" и проект "Арктик СПГ 2", HeadHunter, "ЦИАН", "ПИК", "ТМК", а также представители руководства ряда эмитентов, например, гендиректор "Юнипро". Реакция рынка на новые ограничения была сдержанной, а акции "Мечела" снизились в рамках коррекции после многих месяцев роста, отметила аналитик.

С технической точки зрения для индекса МосБиржи при положении выше поддержки 3220 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) по-прежнему открыта дорога к среднесрочному сопротивлению 3290 пунктов, которое индикатор не может преодолеть с сентября прошлого года. Индекс РТС при положении выше 1110 пунктов смотрит в район пика текущего года 1149 пунктов и максимума 2023 года - 1159 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Полины Щукиной, рынок акций РФ в четверг продолжил рост, несмотря на стагнацию нефтяных котировок и смешанный внешний фон. Внимание российских инвесторов было сконцентрировано на выступлении президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Из корпоративных событий рынок ожидает рассмотрения советом директоров "Распадской" вопроса о выплате дивидендов за 2023 год.

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, и в ходе отскока закрепился выше 3200 пунктов. При дальнейшем росте индекса ближайший уровень сопротивления находится в районе 3260 пунктов, считает Щукина.

В мире

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX выросли на 0,03-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,4%).

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Подъем продолжается уже 23-й месяц подряд, а его темпы совпали с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics. Согласно уточненным данным, в декабре 2023 года показатель повысился на 2,4%, а не 2,1%, как было объявлено ранее.

Промпроизводство в прошлом месяце, по предварительным данным, уменьшилось на максимальные с мая 2020 года 7,5% относительно предыдущего месяца и сократилось на 1,5% по сравнению с январем 2023 года.

В пятницу станут известны данные о безработице в Японии за январь. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

По данным Минтруда США, число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 215 тыс., эксперты ожидали 210 тыс.

По данным Минторга США, доходы населения в январе 2024 года выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%. В декабре доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,7%.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены стабилизировались.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $83,58 за баррель (-0,1% и +0,04% накануне), апрельская цена WTI - $78,48 за баррель (-0,1% и -0,4% в среду).

Срок действия апрельских фьючерсов на Brent истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты торгуются на уровне $82,2 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране (+4,2 млн баррелей) по итогам пятой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Некоторую поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Наука-Связь" (+18,9%), "АГ Кристалл" (+12,9%), ПАО "НПО "Наука" (+11,5%), ПАО "ММЦБ" (+9,9%), "М.Видео" (+6,6%), банка "Санкт-Петербург" (+5% и +9,1% "префы"), ПАО "Арсагера" (+5%), SFI (+4,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4%), "Росгосстраха" (+3,8%).

Подешевели расписки Qiwi (-9,5%), "Эталона" (-4,1%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-4,1%), ПАО "Яковлев" (-3,6%), банка "Уралсиб" (-2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,9%), "Группы ЛСР" (-2,6%), расписки "О'Кей" (-2,6%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (-2,6%).

ПАО "ТГК-1" (-1,5%) по итогам 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 0,78 млрд рублей против чистой прибыли в размере 7,1 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка возросла на 2,9% - до 101,7 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,72 млрд рублей (из них 6,44 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,47 млрд рублей на акции "Газпрома").