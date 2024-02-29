Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

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Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейших компаний-экспортеров, введенный властями РФ минувшей осенью, оказался эффективным, считает Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил секретариат Белоусова в четверг.

В ходе совещания представители крупнейших российских экспортеров рассказали о своем опыте применения президентского указа о продаже выручки по внешнеторговым договорам.

"Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - заявил Белоусов, процитированный в сообщении.

"Совещание прошло очень конструктивно, основные озабоченности бизнеса были услышаны. Договорились о формате дальнейшей совместной работы по этой чувствительной для экспортеров теме", - заявил, в свою очередь, глава РСПП Александр Шохин, слова которого приводятся в сообщении союза.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".

В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г. Задолго до его истечения, в январе, правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. Против пролонгации выступает ЦБ РФ. "Банк России не видит таких весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам. Основные эффекты были от повышения ключевой ставки, от ужесточения денежно-кредитной политики, которые, напомню, были предприняты нами в достаточно короткие сроки", - говорила ранее в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина.