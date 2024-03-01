ЦБ усмотрел в высокой доле рискованных выдач ипотеки перегрев рынка первичного жилья

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России видит перегрев на рынке первичного жилья, на перегрев указывает в том числе высокая доля выдачи рискованных кредитов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.

"Рынок первичного жилья, по нашему мнению, перегрет. Во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%. В основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм. Сыграли роль и высокие инфляционные ожидания. И за год портфель вырос почти на 35%", - сказала Набиуллина.

"О перегреве говорит и высокая доля рискованных выдач, особенно на "первичке", где в конце года примерно 60% кредитов выдавалось с показателем LTV (отношение кредита к залогу) 80%", - добавила она.

По словам Набиуллиной, ЦБ планирует внедрить стандарт ипотечного кредитования, который уже подготовлен. Однако сначала должен быть создан отраслевой комитет по стандартам деятельности кредитных организаций, который также будет выполнять надзорные функции.

"На первом этапе в качестве дисциплинирующей меры рассматриваем публикацию на сайте комитета списка банков, которые нарушают ипотечный стандарт и другие стандарты деятельности кредитных организаций, когда они будут приняты", - сказала Набиуллина.

Кроме того, регулятор ожидает, что с середины года сможет принять макропруденциальные лимиты в ипотеке.

Госдума в середине февраля приняла в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ РФ правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов. Цель законопроекта – дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями. Ограничения предлагается распространить как на банки, так и на микрофинансовые организации. Ожидается, что ЦБ получит новые полномочия с 1 июля 2024 года.