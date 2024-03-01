Набиуллина допустила введение нового норматива для процентных рисков банков

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России рассмотрит вопрос введения отдельного норматива, ограничивающего процентные риски банков, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.

"В этом году мы планируем опубликовать для обсуждения концепцию управления процентным риском. Скорее всего, вначале мы пойдем по пути уточнения рекомендаций и доработки индикаторов для оценки экономического положения банков, в перспективе мы думаем, что возможно ввести отдельный норматив, лимит для процентного риска или включить его в норматив достаточности капитала", - сказала она.