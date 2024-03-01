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Банк России введет оценку банков через надзорные рейтинги с 2026 года

Концепция этой оценки будет представлена в середине 2024 года

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России в середине 2024 года представит концепцию внедрения надзорных рейтингов для банков, планирует с 2026 года ввести их для оценки кредитных организаций, сообщила на встрече с банкирами председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По срокам внедрения надзорного рейтинга: мы только что приступили к пилотированию количественного блока - существенно переработанного и более риск-чувствительного. По сути, это эквивалент кредитного рейтинга на основе всех данных по банкам, которые есть в Банке России. Параллельно обсуждаем подходы к оценке качества управления. В середине года мы намерены выпустить консультативный доклад и обсудить с вами нашу концепцию, а с 2026 года намерены перейти к внедрению новой системы", - сказала она.

Предполагается, что надзорный рейтинг будет состоять из двух частей: из количественной оценки, которая учитывает финансовые показатели, и из оценки качества управления банком, пояснила Набиуллина. "На эту качественную оценку должны влиять факторы недобросовестного поведения, мисселинга, а также вовлеченности в сомнительные операции. Здесь нам предстоит выбрать правильный набор показателей и настроить этот инструмент для надежного ранжирования банков по уровню риска", - отметила глава ЦБ.

В зависимости от уровня надзорного рейтинга банка могут быть дифференцированы ставки отчислений в фонд страхования вкладов, заявила Набиуллина. ЦБ хочет, чтобы банки несли материальную ответственность за повышенный риск для кредиторов и вкладчиков, чтобы агрессивное поведение на рынке, нарушение прав и интересов потребителей было невыгодным.

"Вовлеченность в сомнительные операции тоже может угрожать интересам кредиторов и вкладчиков. Пример Киви банка в этом смысле показателен (лицензию у него ЦБ отозвал 21 февраля - ИФ). Если бы дифференциация уже работала, Киви банк платил бы больше. Хотя, возможно, этого было бы недостаточно, с учетом того, что электронные кошельки пока не подпадают под обязательное страхование. Мы будем изучать, как завести средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - подчеркнула Набиуллина.

Дифференциация страховых взносов в зависимости от надзорного рейтинга - это развитие уже существующей модели, пояснила глава ЦБ. Она напомнила, что раньше банки платили дополнительную и повышенную дополнительную ставку в фонд страхования в случае превышения базового уровня доходности вкладов и плохой оценки финансового положения. Применение базового уровня доходности вкладов было отменено, но с июля возвращаются взносы по повышенной дополнительной ставке за низкую оценку финансового положения. "Текущая методика недостаточно хорошо ранжирует банки по степени риска, поэтому мы будем ее совершенствовать", - заявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России Киви банк
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