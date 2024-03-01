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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России беспокоит качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй (БКИ), регулятор будет уделять этому вопросу повышенное внимание, заявила на встрече с представителями банков председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Нас беспокоит качество данных, которые банки в бюро кредитных историй. Вы знаете, мы навели порядок в качестве отчетности банков, но по качеству данных для бюро кредитных историй мы продолжаем фиксировать значительное количество нарушений, хотя именно банки - сами первые, кто заинтересован в полных детальных кредитных историях, в том, чтобы правильно оценивать свои риски", - сказала она.

По ее словам, проблему несвоевременной или некорректной передачи данных в БКИ ЦБ фиксирует в том числе и по росту жалоб от заемщиков.

"С октября этого года мы вводим единый формат сведений для обмена данными между банками и бюро кредитных историй. Это упросит весь процесс и снизит количество ошибок. Но чтобы внедрить единый формат, нужно максимальное вовлечение банков в тестирование этих форматов", - добавила глава ЦБ.

Она также напомнила о проблеме с качеством данных, которые передаются банками в ФинЦЕРТ (CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты), которая мешает борьбе с социальной инженерией.

"Будем в целом уделять повышенное внимание вопросам качества данных, если придется, будем применять надзорные меры", - сказала глава ЦБ.

Повышение качества еще и отчетности банков об операциях без согласия клиентов - одна из приоритетных задач ЦБ на этот год, говорила Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" в феврале.

"Репортинг сейчас очень низкого качества. По сути дела, отчетность есть, но мало кто ею пользуется. Усилия есть, а результат не очень высокий, мы хотели бы эту тему решить. Потому что качество репортинга и обмена достоверной информацией о мошеннических схемах, о мошенниках - это принципиально важно", - говорила она.

ФинЦЕРТ Эльвира Набиуллина БКИ Банк России
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