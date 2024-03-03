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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты продлили дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в 163 тыс. б/с, действующее с первого квартала 2024 года, на второй квартал, говорится в сообщении государственного новостного агентства ОАЭ (WAM).

Издание подчеркивает, что добыча нефти в стране до конца июня будет находиться на уровне 2,912 млн б/с.

Сокращение в 163 тыс. б/с действуют в дополнение к объявленному в апреле 2023-го на 144 тыс. б/с, которое продлится до конца текущего года.

Ранее Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с на второй квартал 2024 года. Ряд других стран ОПЕК+ также сообщили о пролонгации дополнительных добровольных ограничений: Кувейт (в 135 тыс. б/с), Алжир (в 51 тыс. б/с), Оман (в 42 тыс. б/с).

Россия в этот же период будет сокращать добычу и экспорт нефти на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

ОАЭ
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