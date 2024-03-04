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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Минский моторный завод увеличил поставки запчастей в Россию в 1,5 раза

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минский моторный завод (ММЗ) в 2023 году увеличил экспорт двигателей в Россию в количественном выражении на 7,1%, запасных частей - на 51,2%, сообщили агентству "БелТА" на предприятии.

В стоимостном выражении экспорт всей продукции ММЗ в Россию в прошлом году возрос на 17,5%.

"Для холдинга "Минский моторный завод" ушедший год ознаменовался достижением успешных договоренностей и активного развития сотрудничества с предприятиями Российской Федерации. Заключены соглашения о поставках сотен двигателей, моторокомплектов и запасных частей в адрес потребителей различных регионов России", - говорится в сообщении.

Предприятие идет по пути диверсификации выпускаемой продукции, активно развивается производство и реализация специальной техники: дизель-генераторных, дизель-насосных установок, компрессорных станций.

Товаропроводящая сеть ММЗ в России по реализации двигателей и запасных частей представлена пятью дилерскими компаниями и более чем 60 предприятиями промышленной сборки.

Минский моторный завод действует с 1963 года, производит более 100 модификаций дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей мощностью от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.

Минск ММЗ Белоруссия
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