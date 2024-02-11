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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Белоруссия за два года нарастила экспорт в Россию на $8,5 млрд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские экспортные поставки в Россию за два года выросли на $8,5 млрд, расчеты в нацвалютах между союзными странами превысили 90%, сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Триггером роста поставок на российский рынок послужили западные санкции. Вопрос переориентации $10,5 млрд экспорта в дружественные страны, в частности в Российскую Федерацию, был по большому счету вопросом выживаемости нашей экономики (...). Мы за два года приросли в экспортных поставках на российский рынок на $8,5 млрд. Это прекрасный результат, который стал следствием комплекса факторов. Наверное, важнейший из них - это (...) новая логистика переориентации наших грузов, задействование возможностей российских портов", - сказал Крутой.

"Вторая важная составляющая - это, конечно, работа финансовой и банковской системы. По итогам прошлого года 92% расчетов - это национальные валюты, российский и белорусский рубль", - подчеркнул посол.

Еще один важный показатель успешности интеграционных процессов между странами, по его мнению, это реализация важных инвестпроектов.

"Первый - это, конечно, программы импортозамещения, это программы поставки наших комплектующих, наших компонентов на российские предприятия. В первую очередь, машиностроительные", - сказал дипломат.

Он отметил, что на протяжении двух лет представителями Белоруссии были посещены практически все крупнейшие российские предприятия, готовые сотрудничать с Белоруссией. С каждым из них имеются среднесрочные программы поставки комплектующих и автокомпонентов.

"Наверное, это один из немногих сегментов в том числе нашей экономики, которые добавили не на проценты, а на порядки процентов", - подчеркнул Крутой.

"Второй важный сегмент, который находился фактически на нулевой отметке, - это авиастроение. Отдельно по этому блоку на последнем Высшем госсовете наши министры промышленности докладывали лидерам стран. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал особо именно этот блок. И еще раз пригласил белорусов очень активно, настойчиво, где-то даже агрессивно входить в эти программы комплектации авиастроительных предприятий России", - сказал белорусский посол.

Белоруссия
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