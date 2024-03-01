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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Минске ожидают дополнительных средств от РФ на реализацию совместных проектов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия может выделить дополнительные средства на реализацию новых совместных проектов с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.

"Мы практически все кредитные ресурсы, выданные российской стороной, уже расписали на существующие инвестиционные проекты. Во время моей недавней встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым было заявлено, что если будут новые проекты, то найдутся дополнительные денежные средства", - цитирует Пархомчика госагентство БелТА.

Он напомнил, что и президент России на Высшем госсовете Союзного государства подтверждал готовность финансировать новые совместные проекты.

Проработку новых совместных проектов с РФ Пархомчик назвал постоянным процессом. По состоянию на 1 марта текущего года согласовано 27 проектов, а пять находятся в стадии согласования.

По словам вице-премьера, результаты совместной работы уже есть. Это четко прослеживается по инвестициям, направленным в прошлом году.

"По Минпрому цифра исчисляется $1,83 млрд. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Самое главное, что в рамках инвестиционных проектов, которые идут в рамках интеграции Союзного государства, основные капитальные вложения будут в 2024-2025 годах. Это поставка оборудования. Есть уверенность, что и в этом году Минпром прирастет", - отметил вице-премьер.

Петр Пархомчик Белоруссия
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