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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+"

Прогноз по рейтингу - "стабильный"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Агентство Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне "АА+".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги были подтверждены на отметке "F1+".

По оценке аналитиков Fitch, дефицит госбюджета в 2023 году достиг 8,8% ВВП, что существенно выше 3,7% по итогам предыдущего года. Это обусловлено "значительным падением доходов, увеличением процентных расходов и ухудшением состояния финансов штатов и местных органов власти", говорится в сообщении. В 2024 году ожидается снижение дефицита до 8% ВВП на фоне повышения доходов и некоторого сокращения расходов.

Средний уровень процентной ставки Федеральной резервной системы, по прогнозу Fitch, будет находиться выше 3% годовых в ближайшее десятилетие.

"Несмотря на замедление инфляции, мы считаем, что Федрезерв будет сохранять осторожность, учитывая устойчивость экономики, и прогнозируем, что первое снижение ставки произойдет в июне 2024 года", - сообщается в отчете.

Отношение госдолга к ВВП к концу 2025 года, как ожидается, увеличится до 120,7% по сравнению со 113,5% в конце прошлого года. Таким образом, уровень долга находится вдвое выше среднего показателя для эмитентов с рейтингами категории "АА", который составлял 50,6% в конце 2023 года.

Экономика США увеличилась на 2,5% в 2023 году, в текущем году аналитики агентства ожидают замедления темпов роста.

Fitch США ФРС
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