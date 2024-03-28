S&P подтвердило рейтинги США на уровне "AA+/A-1+"

Прогноз по рейтингам - "стабильный"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги США на уровне "AA+/A-1+" со "стабильным" прогнозом.

Поддержку рейтингу оказывают диверсифицированная и устойчивая экономика, гибкая денежно-кредитная политика и преимущества, связанные с уникальным статусом эмитента ведущей мировой резервной валюты, сказано в пресс-релизе агентства.

Отрицательными факторами названы высокая долговая нагрузка (чистый госдолг приближается к 100% ВВП), а также трудности с налаживанием двухпартийного сотрудничества, что негативно сказывается на бюджете США.

Аналитики S&P GR прогнозируют рост реального ВВП страны в 2024 году на 2,5%, в 2025 году - на 1,5%, в 2026 году - на 1,7% и в 2027 году - на 1,9%. Безработица, как ожидается, составит 3,9% в 2024 году, поднимется до 4,2% в последующие два года и вернется на уровень 3,9% в 2027 году.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличатся в среднем на 2,8% в текущем году, на 2% в будущем году, на 2,3% в 2026 году и на 2,1% в 2027 году.