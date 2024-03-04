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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

BofA повысил прогноз для S&P 500 на конец 2024 года до 5400 пунктов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Аналитик Bank of America Савита Субраманиан улучшила прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец 2024 года до 5400 пунктов с ранее ожидавшихся 5000 пунктов.

Несмотря на оптимизм, она не исключает возможности временного снижения рынка акций. По словам эксперта, с 1929 года откаты рынка в среднем на 5% происходили три раза в год, а 10%-ные коррекции случаются раз в год, сообщает MarketWatch.

Значение S&P 500 на закрытие торгов в пятницу составляло 5137,08 пункта. Таким образом, новый прогноз BofA предусматривает рост индикатора к концу года более чем на 5%.

С начала 2024 года S&P 500 поднялся на 7,7%, в то время как Nasdaq Composite прибавил 8,4%, Dow Jones Industrial Average - 3,7%.

Bank of America Савита Субраманиан S&P 500 Nasdaq Composite Dow Jones Industrial Average
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