Аналитики Jefferies спрогнозировали, что рынок акций Индии увеличится вдвое к 2030 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Объем индийского рынка акций может увеличиться вдвое к 2030 году и достигнуть $10 трлн, полагают эксперты Jefferies Financial Group Inc.

Такой прогноз связан с высокой доходностью инвестиций в индийский рынок, а также с ожиданиями продолжения экономических реформ в стране.

В настоящее время индийский фондовый рынок является пятым по величине в мире, его объем составляет $4,5 трлн. При этом вес акций индийских компаний в глобальных фондовых индексах составляет менее 2%, что оставляет достаточное пространство для иностранных инвестиций, отмечают эксперты Jefferies Махеш Нандуркар и Крис Вуд.

"Эта ситуация должна измениться по мере роста количества акций в свободном обращении, а также устранения некоторых аномалий в плане их веса в индексах", - говорят эксперты. Если история доходности инвестиций в 10% в долларовом выражении, наблюдавшаяся в последние два десятилетия, будет сохраняться, "крупным глобальным инвесторам будет сложно игнорировать индийский рынок", говорится в обзоре Jefferies.

Темпы экономического роста в Индии в последние 10 лет составляли в среднем 7%, объем ВВП страны составляет порядка $3,6 трлн. Согласно прогнозу Jefferies, объем индийской экономики к 2027 году достигнет $5 трлн.