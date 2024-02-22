Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx 600 обновил рекорд за два года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, включая отчетность.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,82% и достиг рекордного уровня в 495,1 пункта. Предыдущий исторический максимум был установлен в январе 2022 года.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,29%, германский DAX - на 1,47%, французский CAC 40 - на 1,27%, итальянский FTSE MIB - на 1,06%, испанский IBEX 35 - на 0,31%.

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, опубликовавшего окончательные данные. Финальная оценка совпала с предварительной и консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в декабре.

Тем временем индекс доверия французских предпринимателей к экономике страны в феврале вырос до 100 пунктов с 98 пунктов месяцем ранее. Это максимальный уровень с июля прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 99 пунктов.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в текущем месяце поднялся до 48,9 пункта по сравнению с 47,9 пункта в январе. Эксперты ожидали повышения до 48,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности, сводный PMI находится ниже этой отметки уже девять месяцев подряд.

Акции компаний

Котировки бумаг Mercedes-Benz поднялись на 5%. Германский автопроизводитель снизил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, однако оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Rolls-Royce подскочила на 8,3%. Британский машиностроительный холдинг в 2023 году получил доналоговую прибыль в размере 2,43 млрд фунтов стерлингов ($3,1 млрд) против убытка в 1,5 млрд фунтов годом ранее, при этом выручка превзошла прогноз аналитиков.

Акции нидерландского чипмейкера BE Semiconductor Industries подорожали на 4,9%. Его результаты за четвертый квартал значительно превзошли ожидания. Дополнительную поддержку котировкам оказала сильная отчетность американской Nvidia.

Британская фармацевтическая Indivior заявила о возможности переноса основного листинга в США. Ее стоимость в Лондоне выросла на 22,4%.

Цена бумаг Lloyds Banking увеличилась на 6,2%. Британский банк объявил программу их выкупа на сумму до 2 млрд фунтов.

Кроме того, повысилась капитализация ведущих нефтепроизводителей региона, включая Shell - на 0,1%, TotalEnergies - на 0,4%, Equinor - на 1,3%.

Между тем бумаги швейцарской Nestle подешевели на 4,9%. Крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в прошлом году увеличил чистую прибыль на 21%, несмотря на сокращение выручки на 1,5%. Органический рост продаж составил 7,2%, в то время как аналитики в среднем предполагали 7,4%. Прогноз на 2024 год также не оправдал ожиданий рынка.

Капитализация Danone уменьшилась на 0,1%. Французский производитель продуктов питания и напитков по итогам 2023 года снизил чистую прибыль на 8,1%, выручку - на 0,2%.

Акции WPP потеряли в цене 6,4%. Один из крупнейших рекламных концернов мира в 2023 году снизил доналоговую прибыль более чем втрое, при этом скорректированный показатель не дотянул до консенсус-прогноза.

Цена бумаг Delivery Hero упала на 3,4% на новости о том, что германский сервис доставки еды передумал продавать активы в Юго-Восточной Азии.