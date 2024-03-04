Минфин оценил в 260 млрд рублей расходы на продление семейной ипотеки в 2024 году

До 2030 года расходы бюджета на программу, предположительно, составят 1,5 трлн рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Дополнительные расходы федерального бюджета на программу семейной ипотеки, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, в 2024 году составят примерно 260 млрд рублей, сообщил Минфин.

Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года - 1,5 трлн рублей. Окончательные цифры будут зависеть от траектории ключевой ставки.

Президент в послании Федеральному собранию поручил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением ставки на уровне 6% и других базовых параметров.

"Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача - поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки", - отметил министр финансов Антон Силуанов.