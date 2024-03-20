Число ипотечных сделок в Москве увеличилось почти на четверть за месяц

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Число ипотечных сделок в Москве в феврале выросло на 23% к предыдущему месяцу, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"Число оформленных ипотечных кредитов в феврале 2024 года (9 678) выросло на 23% к предыдущему месяцу (7 854). Положительная динамика рынка в начале года обусловлена сохранением нескольких льготных кредитных программ, в том числе продлением "Семейной ипотеки". В месячном выражении число оформленных ипотек сопоставимо с 2023 годом (9 781) с разницей в 193 сделки (-1%)", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.

При этом за январь-февраль в столице зарегистрировали около 17,5 тыс. ипотек, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что город сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам.

"Их объем в феврале 2024 года составил 39,2 млрд рублей - это 19% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму 2,1 трлн рублей", - заявил Ефимов.