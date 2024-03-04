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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

JetBlue и Spirit Airlines расторгли соглашение о слиянии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании JetBlue Airways и Spirit Airlines по взаимному согласию расторгли договор о своем слиянии, говорится в пресс-релизе Spirit.

"Обсудив варианты действий с нашими консультантами и JetBlue, мы пришли к выводу, что имеющиеся регуляторные препятствия не позволят закрыть эту сделку в срок в соответствии с соглашением о слиянии", - заявил глава Spirit Тед Кристи, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Предполагалось, что JetBlue купит Spirit за $3,8 млрд. В январе американский суд заблокировал сделку по антимонопольным причинам.

В связи с расторжением соглашения JetBlue выплатит Spirit $69 млн.

Акции Spirit дешевеют на 14,2% в ходе предварительных торгов в понедельник, JetBlue - дорожают на 5,6%.

JetBlue Spirit Airlines США
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