Дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу с 7 марта вырастет на 1 млрд руб.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 93,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это на 1 млрд руб. в день больше, чем в период с 7 февраля по 6 марта (сумма за истекающий месяц - 73,2 млрд рублей). Месяцем ранее, с 15 января Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте на сумму 125,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам февраля составило минус 31,5 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином РФ объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 марта по 4 апреля 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).