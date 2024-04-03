Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 апреля в 2,4 раза

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле на сумму 128,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам марта составило 107 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

Минфин с 15 января впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). С 7 февраля по 6 марта он уже осуществлял покупки на 73,2 млрд рублей, или 3,7 млрд рублей в день.

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).

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