Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Минфин РФ в феврале вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу

Ведомство в период с 7 февраля по 6 марта будет направлять на эти цели 3,7 млрд руб. в день

Минфин РФ в феврале вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу
Фото: RBC/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале на сумму 195,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января составило минус 122,2 млрд руб. Министерство объясняет это отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем за период по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики Росбанка не видят в сделке с Yandex N.V. угроз для рубля

MDMG возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции

Акции "Яндекса" упали на 9,3% на корпоративных новостях

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Цена нефти Brent подросла до $77,71 за баррель

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });