Минфин РФ в феврале вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу

Ведомство в период с 7 февраля по 6 марта будет направлять на эти цели 3,7 млрд руб. в день

Фото: RBC/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале на сумму 195,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января составило минус 122,2 млрд руб. Министерство объясняет это отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем за период по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).