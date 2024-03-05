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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Продажи автомобилей в Британии в феврале стали лучшими за 20 лет для этого месяца

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей в Великобритании в феврале увеличились на 14% в годовом выражении, продемонстрировав подъем по итогам девятнадцатого месяца подряд.

В стране было зарегистрировано 84 886 новых машин, что стало максимальным показателем для февраля за последние 20 лет, сказано в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Продажи автомобилей с дизельным двигателем сократились на 7,4% - до 4 995, с бензиновым - повысились на 13,3%, до 48 тысяч. При этом был продан 14 991 электромобиль (без учета гибридов), что на 21,8% больше показателя годом ранее.

В январе-феврале регистрация новых автомобилей в стране увеличилась на 10,3% относительно аналогичного периода годом ранее - до 227 762 штук. В том числе продажи бензиновых машин повысились на 9,5% (до 129 906), электромобилей - на 21,3% (до 35 926). При этом реализация дизельных автомобилей упала на 9,2% (до 14 343).

Самыми популярными моделями автомобилей в Британии в этом году являются Ford Puma (было продано свыше 6,7 тысячи машин), Kia Sportage (около 6,2 тысячи), Nissan Qashqai (5,6 тысячи).

Ford Kia Nissan Великобритания SMMT
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