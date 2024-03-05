Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Союз экспортеров зерна ждет скорого введения дополнительной квоты на экспорт

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Решение о дополнительной квоте на экспорт зерна из России в 2024 году в объеме 4 млн тонн может быть принято в ближайшие недели, сообщил журналистам председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Это вопрос в правительство, потому что, насколько, я понимаю, Минсельхоз уже направил документы на согласование. То есть это может произойти в ближайшие недели", - сказал он.

В середине февраля Минсельхоз предложил ввести дополнительную квоту на экспорт зерна из России в размере 4 млн тонн. Таким образом, объем квоты, которая введена с 15 февраля текущего года, предлагается увеличить до 28 млн тонн.

В части возможного экспорта зерна из России в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) союз ориентируется на объем поставок в 65 млн тонн. "Ситуация меняется динамично. Если вы в курсе, в последнее время возникли проблемы по расчетам с банками дружественных стран. Если ситуация будет в рабочем порядке решаться, то 65 млн тонн мы и вывезем", - отметил Зернин.

По его словам, говорить о прогнозе урожая зерна в России в 2024 году пока рано, поскольку посевная кампания в стране только начинается. "Но, по экспертным оценкам - где-то в районе 140 млн тонн, что соответствует рекордным уровням последних лет. Собственно, мы не выбиваемся из тренда, и в данной ситуации, я думаю, мы обеспечим внутренний рынок", - сказал председатель правления союза.

Объем потребления зерна на внутреннем рынке, продолжил он, составляет порядка 85 млн тонн - излишки зерна будут поставлены на экспорт. "В этом году идем строго по графику. Несмотря на все барьеры, несмотря на все те препоны, которые есть - по некоторым странам они более ярко выражены, по некоторым - они вполне решаемы в рабочем порядке, тем не менее, нам удается сохранять темпы наших отгрузок", - заявил Зернин.

Минсельхоз Союз экспортеров зерна Эдуард Зернин правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС хотят повысить обороноспособность для снижения зависимости от США

Суд по иску Сбербанка решил взыскать с бывшей украинской "дочки" $1,5 млн

В Х5 пока не ждут обязательных последствий из-за включения "дочки" в список ЭЗО

Думе предложили ограничить взимаемые крупными маркетплейсами комиссии и неустойки

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

Нефтяники в феврале получили по топливному демпферу 127,9 млрд рублей

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Индекс МосБиржи на старте торгов превысил 3300 п. впервые с февраля 2022 г.

Киви-банк подал иск против собственников

Киви-банк подал иск против собственников

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });