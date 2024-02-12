Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на экспорт зерна в 2024 г. до 28 млн т

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает увеличить квоту на экспорт зерна в 2024 году до 28 млн тонн.

Согласно проекту постановления правительства, размещенному на сайте regulation.gov.ru, ведомство предлагает ввести на 2024 год (по 30 июня) отдельную квоту на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (код 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 4 млн тонн.

В настоящее время утвержденный объем квоты составляет 24 млн тонн.

Предполагается, что отдельная квота будет распределена Минсельхозом между участниками внешнеторговой деятельности, которым на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) уже распределен объем основной части экспортной зерновой квоты.

Как сообщалось, основная часть квоты (90%) распределена между 261 компанией (203 компании в 2023 году). Квота начнет действовать с 15 февраля этого года. Наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Так, квота ООО "Грейн гейтс" составила 4,217 млн тонн (3,242 млн тонн в 2023 году), ТД "Риф" - 3,971 млн тонн (4,909 млн тонн), компании "Астон" - 2,139 млн тонн (2,774 млн тонн), ООО "МЗК Экспорт" - 1,307 млн тонн (2,114 млн тонн), "ОЗК трейдинг" (дочка "Объединенной зерновой компании") - 985,749 тыс. тонн (1,1 млн тонн).

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) будет распределяться, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Однако, как сообщал ранее Минсельхоз, в этом году понижающий коэффициент при распределении основной части квоты применяться не будет, этот механизм начнет действовать с 2025 года.

Таким образом, размер дополнительной части тарифной квоты в этом году будет сформирован из двух частей: 10% от ее общего объема и объема, который сформируется в результате добровольных отказов от распределенных размеров квоты в апреле 2024 года.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год также не предусматривает видового разделения зерна.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) может превысить 65 млн тонн. В прошлом сельхозгоду экспорт составил 60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы.