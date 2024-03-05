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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Годовая выручка Tele2 по РСБУ выросла на 18,7% - до 245,6 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Выручка ООО "T2 Мобайл" (бренд Tele2, принадлежит "Ростелекому") в 2023 году по РСБУ составила 245,6 млрд рублей, увеличившись на 18,7% по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухотчетности оператора.

В том числе доходы от абонентов составили 163,6 млрд рублей (рост на 23,1%), от операторов - 41,6 млрд рублей (рост на 1,4%), от контент-провайдеров - 20,8 млрд рублей (рост на 37,3%), от виртуальных сотовых операторов - 10,3 млрд рублей (рост на 39%), от продажи оборудования - 3,6 млрд рублей (рост на 20,8%), от сдачи имущества в аренду - 1,1 млрд рублей (рост на 33,5%), прочие доходы составили 4,6 млрд рублей (снижение на 30%).

Прибыль от продаж возросла на 41% - до 65,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 55,65 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза.

Чистая прибыль в 2023 году составила 44 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Себестоимость сократилась на 11,3% - до 130,9 млрд рублей.

Расходы по обычным видам деятельности (включая себестоимость, коммерческие и управленческие расходы) снизились на 12,3% и составили 180,2 млрд рублей.

ООО "Т2 Мобайл" - управляющая компания группы "Теле2 Россия".

Tele2 Ростелеком Т2 Мобайл
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