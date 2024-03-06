Tele2 заплатил 5,95 млрд рублей за 85% "ТДМ ТЕХ", разработчика ПАК для операторов связи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2, принадлежит "Ростелекому") заплатило 5,95 млрд рублей за 85% ООО "ТДМ ТЕХ" - разработчика программно-аппаратных комплексов (ПАК) для телеком-операторов, говорится в материалах "Т2 Мобайл".

"Т2 Мобайл" еще в сентябре 2023 года приобрело 85% "ТДМ ТЕХ", оставшиеся 15% купило ООО "Бервинг" (Петербург), принадлежащее крымскому оператору "Миранда-Медиа". Продавцом всех 100% выступил сооснователь ООО "ТДМ ТЕХ" Олег Братишко. Сумма сделки тогда не называлась.

"ТДМ ТЕХ" - разработчик ПАК для операторов мобильной и фиксированной связи. Флагманский продукт компании - платформа A2P Platform, обеспечивающая взаимодействие B2B-клиентов мобильного оператора с абонентами в канале коммуникаций SMS. Решение позволяет задавать гибкие правила контроля SMS-трафика, отправку и тарификацию сообщений.

ООО "ТДМ ТЕХ" создано в апреле 2022 года Олегом Братишко и Ангелиной Малышевой с уставным капиталом 10 тыс. рублей. По итогам 2022 года выручка компании составила 600,5 млн рублей, чистая прибыль - 497,1 млн рублей.