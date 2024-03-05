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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Tele2 в ноябре выплатил windfall tax на сумму 322,1 млн рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2, принадлежит "Ростелекому") заплатило налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) в размере 322,06 млн рублей, говорится в отчете компании.

Уточняется, что выплата была произведена в ноябре 2023 года.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог нужно было уплатить не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

Сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

ООО "Т2 Мобайл" - управляющая компания группы компаний "Теле2 Россия".

Tele2 Ростелеком Т2 Мобайл
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