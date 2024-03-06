Глава ФАС заявил о достаточности мер по стабилизации топливного рынка

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Принятых правительством РФ мер для стабилизации топливного рынка достаточно, но нужно обратить внимание на вопросы сокращения сроков доставки ГСМ, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"У нас сейчас приняты достаточно жесткие меры, касающиеся ограничения экспорта. Кроме того, в преддверии посевной увеличен обязательный норматив продаж на бирже по дизелю до 16% - таких объемов, таких распоряжений ранее никогда не было. В части работы топливного рынка, я считаю, что меры достаточные", - сказал Шаскольский в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

"Здесь нужно обратить внимание на вопросы доставки топлива, внимательно этот вопрос рассматривать и работать над обеспечением более оперативной доставки", - подчеркнул глава ФАС.

Он назвал текущее ценообразование в биржевом сегменте топливного рынка стабильным, отметив, что реакцией на предшествующие этому колебания стало введение ряда ограничительных мер. При этом Шаскольский подчеркнул, что меры давления не должны быть избыточными, поскольку нефтекомпаниям необходимо развиваться и инвестировать средства в добычу и производство.