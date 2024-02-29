Правительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

Норматив биржевых продаж ДТ увеличен до 16%

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Постановления об этом подписаны, сообщается в телеграмм-канале правительства.

"Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода – с 1 марта по 31 августа. Запрет не будет распространяться, в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Минимальные объемы продаж дизтоплива на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16% от производства. "Такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", - отмечается в сообщении.

"Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов", - подчеркивает правительство.