Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Ставки по ипотеке в США снова немного снизились, но остаются выше 7%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В США на неделе, которая завершилась 1 марта, средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам опустился на 2 базисных пункта, причем аналогичное незначительное снижение наблюдалось и неделей ранее, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,02%. Это на 23 базисных пункта выше, чем год назад.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 9,7% после падения на 5,6% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки выросло на 8,1%, а заявки на кредиты для покупки нового дома увеличились на 10,6%.

"Покупательская активность резко выросла, вновь демонстрируя, как сильно реагируют те, кто покупает дом впервые, на относительно небольшие изменения ставок, - отметил старший экономист MBA Майк Фратантони. - Другие источники в отрасли указывают на рост числа выставленных на продажу домов, что является очень позитивным сигналом перед началом активного весеннего сезона с учетом дефицита предложения".

США MBA Майк Фратантони
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайская Great Wall ввела завод двигателей в Тульской области

Китайская Great Wall ввела завод двигателей в Тульской области

Глава ФАС заявил о достаточности мер по стабилизации топливного рынка

Евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля

Евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля

В правительстве одобрили выкуп российского "Яндекса" консорциумом инвесторов

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации

"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации

Tele2 в ноябре выплатил windfall tax на сумму 322,1 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });