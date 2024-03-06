Ставки по ипотеке в США снова немного снизились, но остаются выше 7%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В США на неделе, которая завершилась 1 марта, средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам опустился на 2 базисных пункта, причем аналогичное незначительное снижение наблюдалось и неделей ранее, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,02%. Это на 23 базисных пункта выше, чем год назад.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 9,7% после падения на 5,6% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки выросло на 8,1%, а заявки на кредиты для покупки нового дома увеличились на 10,6%.

"Покупательская активность резко выросла, вновь демонстрируя, как сильно реагируют те, кто покупает дом впервые, на относительно небольшие изменения ставок, - отметил старший экономист MBA Майк Фратантони. - Другие источники в отрасли указывают на рост числа выставленных на продажу домов, что является очень позитивным сигналом перед началом активного весеннего сезона с учетом дефицита предложения".