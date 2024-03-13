Ставки по ипотеке в США упали до минимума за месяц

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 8 марта, сократился на 18 базисных пунктов, причем снижение зафиксировано по итогам третьей недели подряд, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила минимальные за месяц 6,84%.

"Ставки по ипотеке на прошлой неделе упали ниже 7% на фоне поступающих статданных, указавших на ослабление сектора услуг и рынка труда", - отметил старший экономист MBA Майк Фратантони.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю выросло на 7,1% после повышения на 9,7% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки подскочило на 12,2%, а заявки на кредиты для покупки нового дома увеличились на 4,7%.