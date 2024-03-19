Аналитики допускают замену прогноза ФРС на более ястребиный при сохранении ставки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США на заседании, которое завершится 20 марта, не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит её в диапазоне 5,25-5,5% годовых, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов.

Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет Федрезерву начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

Сейчас рынок закладывает в текущие котировки три снижения ставки в течение 2024 года, на 25 базисных пунктов каждое, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

Инфляция (индекс потребительских цен, CPI) в США в феврале составила 3,2%, ускорившись с 3,1% в январе. Тем временем цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце выросли на 1,6% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 0,9% в январе.

С учетом ускорения инфляции "им будет сложно по-прежнему сигнализировать о трех снижениях", отметил старший экономист по США в Barclays Джонатан Миллер.

Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley, в свою очередь, ждут сохранения прежнего прогноза в надежде на устойчивое замедление инфляции. Если их ожидания оправдаются, это наверняка окажет поддержку фондовому рынку и индикаторам потребительского доверия, пишет USA Today.

По мнению Винсента Райнхарта, бывшего сотрудника ФРС и старшего экономиста Dreyfus & Mellon, на решение центробанка может повлиять политический календарь, включающий выборы президента Соединенных Штатов.

"Данные говорят о том, что лучшее время для снижения ставки - это сентябрь, но политики настаивают на июне, - сказал Райнхарт, который не участвовал в опросе. - Старт снижения ставки не должен быть слишком близко к выборам".

Ситуация на рынке труда США также неоднозначная. Безработица в Штатах в феврале выросла до 3,9% с 3,7% месяцем ранее, однако остается близка к многолетним минимумам, а число рабочих мест в стране выросло на 275 тыс.

"Главный сигнал этих данных заключается в том, что ФРС имеет возможность проявить терпение", - сказал старший макростратег TD Securities Оскар Муньос.