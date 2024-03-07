Victoria's Secret в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 4,6%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 4,6%, но дала слабый годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за финквартал, который завершился 3 февраля, составила $181 млн, или $2,29 в расчете на акцию, по сравнению с $173 млн, или $2,1 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до $2,58 на акцию с $2,47.

Выручка повысилась на 3% - до $2,08 млрд. При этом сопоставимые продажи снизились на 6%.

Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков составлял для прибыли $2,46 на акцию. При этом они оценивали выручку компании в $2,08 млрд при падении продаж на 6%.

Victoria's Secret ожидает, что по итогам 2024 фингода выручка может опуститься на несколько процентов (примерно до $6 млрд) на фоне падения спроса в Северной Америке, в том числе в первом финквартале предполагается снижение на уровне 5%. Эксперты прогнозируют годовую прибыль в районе $6,19 млрд.

Также компания объявила о программе выкупа своих акций на сумму до $250 млн.

Котировки акций Victoria's Secret в ходе дополнительных торгов в среду рухнули более чем на 26% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние 12 месяцев снизилась на 21,2% (до $2,06 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 28%.

Victoria's Secret была образована в результате разделения бизнеса L Brands Inc. на две компании, процесс завершился в августе 2021 года.