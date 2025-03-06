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Victoria's Secret дала слабый прогноз после отчета за квартал

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в четвертом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 6,8%, но дала слабый прогноз.

За квартал, который завершился 1 февраля, чистая прибыль компании составила $193,918 млн, или $2,33 потив $181,087 млн, или $2,29 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до $2,60 на бумагу с $2,58.

Выручка повысилась на 1,1% - до $2,106 млрд. Сопоставимые продажи увеличились на 5%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании в $2,30 на акцию при выручке в $2,08 млрд, а также ждали повышения продаж на 3,8%.

Victoria's Secret планирует в 2025 финансовом году получить выручку в диапазоне $6,2-6,3 млрд против $6,204 млрд годом ранее. В том числе в первом финквартале ожидается выручка в районе $1,30-1,33 млрд по сравнению с $1,359 млрд за тот же период годом ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали годовой показатель на уровне $6,35 млрд, квартальный - $1,39 млрд.

За последние три месяца капитализация Victoria's Secret упала более чем на 48% (до $1,75 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 потерял всего 4%.

Victoria's Secret была образована в результате разделения бизнеса L Brands Inc. на две компании, процесс завершился в августе 2021 года.

L Brands Victoria's Secret США
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