Цены на золото достигли рекорда в среду и продолжают расти

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Цена золота достигла исторического максимума по итогам торгов в среду и продолжает повышаться.

Котировки апрельских контрактов на нью-йоркской бирже Comex в четверг выросли на 0,3% - до $2163,9 за унцию. Предыдущие торги они завершили на рекордной отметке $2158,2 за унцию.

Ралли поддерживается ослаблением курса доллара США и снижением доходности гособлигаций, отмечает Trading Economics. Это, в свою очередь, обусловлено надеждами на то, что Федеральная резервная система в скором времени начнет снижать процентные ставки на фоне ухудшения ситуации в экономике страны. В среду глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что, вероятно, будет целесообразно смягчить денежно-кредитную политику "в какой-то момент в этом году".

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают в 70% вероятность ее снижения Федрезервом в июне.

"Золото, вероятно, поднимется выше, поскольку "бычьи" настроения остаются доминирующими, - полагает независимый трейдер металлами из Нью-Йорка Тай Вонг. - Однако рынку может потребоваться некоторое время, чтобы переварить комментарии Пауэлла, а также увидеть пятничный отчет о занятости".

Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике США в феврале выросло на 200 тыс. (после повышения на 353 тыс. в предыдущий месяц), а безработица осталась на отметке 3,7%.