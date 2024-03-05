Золото впервые завершило торги выше $2100 за унцию в понедельник и продолжило рост во вторник

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото завершили торги понедельника на историческом максимуме и продолжают умеренно подниматься во вторник.

Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex в понедельник повысились на 1,5% и закрылись на самой высокой отметке в истории – $2126,3 за тройскую унцию. К 11:39 по Москве во вторник цены растут на 0,2% до $2130,2 за унцию.

Цены на золото поддерживаются ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ключевые процентные ставки во второй половине 2024 года, пишет CNBC.

Кроме того, сохраняется высокий спрос на золото со стороны центробанков мира после заморозки российских золотовалютных резервов в ЕС и США на сумму около $300 млрд, отметил инвестиционный директор Bleakley Financial Group Питер Боквар.

"Можно представить себе, что Китай, Саудовская Аравия и другие страны сейчас думают, стоит ли им хранить все свои активы в госбондах США", - сказал он.