New York Community Bancorp привлечет акционерный капитал в размере более $1 млрд

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Группа инвесторов во главе с инвесткомпанией Liberty Strategic Capital бывшего министра финансов США Стивена Мнучина вложит более $1 млрд в акции столкнувшегося с трудностями американского банка New York Community Bancorp.

Как сообщила пресс-служба NYCB, он "продаст и выпустит" обыкновенные акции по цене $2 за штуку, а также конвертируемые привилегированные акции с такой же ценой конвертации.

Мнучин войдет в совет директоров банка наряду еще с тремя членами, включая Джозефа Оттинга, возглавлявшего Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency) США.

Оттинг также сменит Алессандро Ди Нелло на посту главы NYCB. Ди Нелло, ставший CEO неделю назад, будет работать в качестве неисполнительного председателя совета директоров.

В конце февраля банк сообщил, что менеджмент выявил "существенную слабость" в мерах внутреннего контроля, связанных с оценкой кредитов. Слабость обусловлена неэффективностью надзора, оценки рисков и мониторинга, говорилось в его сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Агентство Moody's дважды за месяц снижало кредитный рейтинг NYCB.

NYCB - один из крупнейших игроков на нью-йоркском и всем американском рынке кредитов на многосемейное жилье, включая многоквартирные дома.