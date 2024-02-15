В ФРС не ждут последствий для банковской системы из-за проблем New York Community Bancorp

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сложности в New York Community Bancorp Inc., о которых стало известно недавно, не являются сигналом системных проблем в банковском секторе, считает заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр. Он заявил об этом на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне.

"Ситуация, когда один банк зафиксировал выручку хуже прогнозов рынка и увеличил резервы на возможные потери по ссудам, не меняет того факта, что в целом банковская система США является сильной, и мы не видим сигналов проблем с ликвидностью в системе", - сказал Барр.

Он отметил при этом, что в банковском секторе есть несколько "очагов риска", в том числе это снижение цен на коммерческую недвижимость в деловых районах.

Цена акций New York Community Bancorp обвалилась на 60% в течение нескольких дней с момента публикации банком 31 января неожиданно слабой квартальной отчетности и снижения дивидендов. Фининститут, ориентированный на кредитование проектов коммерческой недвижимости, сообщил о более высоких, чем ожидалось, потерях по кредитам.

Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг банка сразу на две ступени, до уровня спекулятивной категории "Ba2", оставив его на пересмотре с возможностью дальнейшего ухудшения. Вслед за этим руководство New York Community Bancorp попыталось успокоить инвесторов, заявив, что располагает достаточным объемом ликвидности.

Барр отметил, что проблемы, с которыми сталкиваются средние и небольшие по размеру банки, это "традиционные риски, которые есть в любых кредитных условиях".