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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Акционерам "Русснефти" предложат переизбрать совет директоров в прежнем составе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Все десять действующих членов совета директоров "Русснефти" номинированы в его новый состав, вместе с ними - бывший глава "Фортеинвест" Алексей Кузьменков, сообщила компания.

Такое решение по предложению акционеров совет принял 6 марта.

В новый состав СД выдвинуты ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов (действующий глава совета и независимый директор компании), старший вице-президент "Русснефти" по экономике и финансам Ольга Прозоровская, вице-президент по корпоративным отношениям Дмитрий Романов, вице-президент по связям с общественностью и внешнеэкономической деятельности Елена Макарова, директор департамента компании по работе с государственными органами власти Сергей Карпенко, юрист Николай Сидский, а также независимые директора "Русснефти": экс-глава Счетной палаты, председатель комитета компании по аудиту Сергей Степашин, бывший сотрудник трейдера Glencore, ныне советник гендиректора ООО "Энерго ойл" Владимир Щербак, член-корреспондент РАН Антон Максимов и глава комитета компании по вознаграждениям Андрей Дерех.

Одиннадцатым участником нового состава совета директоров может стать Алексей Кузьменков - бывший гендиректор АО "Фортеинвест".

В список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии также включены ее действующие члены: директор Департамента налоговой политики "Русснефти" Елена Саморукова, начальник управления внутреннего аудита Елена Сергеева и заместитель главного бухгалтера Вероника Шкалдова.

Русснефть Виктор Мартынов Алексей Кузьменков
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