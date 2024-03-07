Международные резервы РФ в феврале снизились на 0,5%, до $582,6 млрд

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в феврале 2024 года уменьшился на $2,812 млрд, или на 0,5%, до $582,636 млрд с $585,448 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-феврале 2024 года резервы снизились на $15,956 млрд, или на 2,7%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в феврале увеличилась на $1,005 млрд, или на 0,7%, до $152,521 млрд. При этом доля золота в резервах выросла до рекордных 26,2% с 25,9%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.