Совет по кодификации раскритиковал законопроект о неттинге при банкротстве квалов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Идея разрешить взаимный зачет обязательств - ликвидационный неттинг - между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и обанкротившимися квалифицированными инвесторами-физлицами может привести к ущемлению прав оставшихся кредиторов, считает Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте России.

Такое мнение совет озвучил по итогам рассмотрения законопроекта № 543525-8, который в парламент внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Они предложили расширить существующий перечень исключений из действующего сейчас запрета на ликвидационный неттинг в банкротстве. Он, в частности, возможен между юрлицами при проведении процедуры несостоятельности финансовых организаций, позволяя завершить расчеты по срочным сделкам и сделкам РЕПО, заключенным в соответствии с генеральным соглашением. Законопроект позволяет использовать этот механизм также для прекращения обязательств между брокерами, дилерами и другими профучастниками рынка ценных бумаг и квалифицированным инвестором-физлицом.

Совет по кодификации напоминает, что в результате такого зачета обязательств игнорируются интересы всех остальных кредиторов. "Представляется, что некоторые кредиторы физических лиц (в частности, кредиторы по требованиям об уплате алиментов) заслуживают большей защиты, чем участники финансового рынка, и должны обладать приоритетом, который в нормальном положении дел обеспечивается с помощью очередности", - говорится в опубликованном проекте заключения совета на законопроект.

В связи с этим он называет "несправедливым" предоставление полного приоритета участникам финансового рынка в рамках банкротства гражданина по сравнению с иными кредиторами. По его мнению, предложенные изменения должны сопровождаться механизмом, который обеспечивает справедливый учет прав кредиторов по алиментным и иным аналогичным обязательствам.