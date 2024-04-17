Правительство против неттинга обязательств перед профучастниками при банкротстве физлиц

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Снятие запрета на взаимный зачет обязательств - ликвидационный неттинг - между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и обанкротившимися квалифицированными инвесторами-физлицами может привести к ущемлению прав оставшихся кредиторов, в частности получателей алиментов, считают в правительстве.

Такое опасение высказано в проекте правительственного отзыва на законопроект № 543525-8, внесенный в феврале 2024 года в Госдуму группой депутатов и сенаторов, сообщил источник "Интерфакса".

Законопроект расширяет существующий перечень исключений из запрета на ликвидационный неттинг в банкротстве. Сейчас он, в частности, возможен между юрлицами при проведении процедуры несостоятельности финансовых организаций, позволяя завершить расчеты по срочным сделкам и сделкам РЕПО, заключенным в соответствии с генеральным соглашением. Законопроект же позволяет использовать этот механизм также для прекращения обязательств между брокерами, дилерами и другими профучастниками рынка ценных бумаг и квалифицированным инвестором-физлицом.

В правительстве опасаются, что снятие ограничения приведет к ущемлению прав иных кредиторов граждан-банкротов, в том числе физлиц, которые не предполагали существование рисков инвестирования со стороны должника, рассказал источник. Среди таких кредиторов могут быть лица, требования которых являются приоритетными перед претензиями иных кредиторов в силу социально значимого характера, например долги по алиментным обязательствам, говорится в проекте официального отзыва на законопроект.

В связи с этим правительство намерено не поддерживать законопроект.

Ранее схожие замечания к этому законопроекту озвучил и Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте. "Некоторые кредиторы физических лиц (в частности кредиторы по требованиям об уплате алиментов) заслуживают большей защиты, чем участники финансового рынка, и должны обладать приоритетом, который в нормальном положении дел обеспечивается с помощью очередности", - указывал совет.