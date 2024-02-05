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Думе предложили разрешить ликвидационный неттинг обязательств при банкротстве квалов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который разрешает применять взаимный зачет обязательств - ликвидационный неттинг - между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и обанкротившимися квалифицированными инвесторами-физлицами.

Законопроект № 543525-8 в палату внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Изменения предлагается внести в законы "О рынке ценных бумаг" и "О несостоятельности (банкротстве)".

В России по общему правилу запрещен зачет требований в банкротстве. Однако есть ряд исключений. В частности, ликвидационный неттинг обязательств возможен между юрлицами при несостоятельности финансовых организаций, позволяющий завершить расчеты по срочным сделкам и сделкам РЕПО, заключенным в соответствии с генеральным соглашением.

Законопроект позволяет использовать этот механизм и для прекращения обязательств между профессиональным участником рынка ценных бумаг и квалифицированным инвестором-физлицом. Проект допускает применение такого зачета обязательств, если гражданин является выгодоприобретателем по договору между двумя профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Необходимость внесения изменений в законодательство авторы документа объясняют тем, что сейчас кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг заключают с квалифицированными инвесторами-гражданами сделки на производные финансовые инструменты, однако в отсутствие механизма ликвидационного неттинга при работе с физическими лицами они несут повышенные риски в случае банкротства физического лица. По мнению авторов документа, это ведет к повышенной стоимости таких сделок, к их более жестким коммерческим условиям и к ограниченности инструментов для физических лиц по сравнению с юридическими лицами.

В пояснительных материалах к законопроекту указывается, что на конец июня 2023 года, по данным СРО "НАУФОР", в России насчитывалось 617 тысяч квалифицированных инвесторов-физлиц.

НАУФОР Николай Журавлев Анатолий Аксаков Госдума
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