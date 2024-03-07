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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Инфляционные ожидания британских компаний упали до минимума с сентября 2021 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания британских компаний в феврале упали до самого низкого уровня с сентября 2021 года, говорится в обнародованных в четверг результатах ежемесячного опроса финансовых директоров, проведенного по заказу Банка Англии.

Финдиректора ожидают, что средняя инфляция в ближайшие 12 месяцев составит 4,1%. В январском опросе предполагалась инфляция на уровне 4,5%.

По их мнению, зарплаты в Великобритании за ближайший год вырастут в среднем на 4,9%. В январе ожидался рост на 5,1%.

Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 4% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее. Целевым показателем для Банка Англии является уровень в 2%. Для достижения этой цели Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) британского ЦБ удерживает ключевую ставку на отметке 5,25%, максимальной с 2008 года, с прошлого сентября.

Великобритания Банк Англии
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