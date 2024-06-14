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Инфляционные ожидания британцев упали до минимума за три года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу опустились до минимума почти за три года, что говорит о возвращении к средним по историческим меркам уровням, пишет Financial Times со ссылкой на последний ежеквартальный опрос Банка Англии.

В мае жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев потребительские цены в стране вырастут на 2,8%, тогда как в феврале они прогнозировали инфляцию в районе 3%, показал опрос.

Это минимальный показатель с августа 2021 года. Пикового значения в 4,9% он достигал в августе 2022 года. Средний уровень инфляционных ожиданий в 2000-2021 г. составлял 2,8%.

Как сообщало ранее британское статистическое управление ONS, потребительские цены в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении против 3,2% месяцем ранее. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года.

Следующее заседание Банка Англии состоится в четверг, 20 июня. Аналитики в целом прогнозируют, что на этом заседании процентная ставка будет сохранена на уровне 5,25% годовых.

ONS Великобритания Банк Англии
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