Глава Банка Англии видит "воодушевляющие сигналы" замедления инфляции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава Банка Англии Эндрю Бейли отмечает "воодушевляющие сигналы" в важных составляющих инфляции.

Выступая на слушаниях в казначейском комитете Палаты общин Великобритании во вторник, Бейли заявил, что Банку Англии не нужно дожидаться замедления темпов инфляции до 2%-го целевого показателя, чтобы приступить к снижению базовой процентной ставки.

Инфляция в Британии замедлялась "очень быстро", отметил Бейли, добавив, что он хочет видеть больше прогресса в плане ослабления темпов роста цен в сфере услуг, темпов повышения зарплат и ситуации на рынке труда.

"Я жду более устойчивого прогресса в этих трех направлениях. Я думаю, мы уже видим воодушевляющие сигналы здесь", - сказал Бейли, которого цитирует газета Financial Times.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам заседания, состоявшегося в начале февраля.

За сохранение ставки тогда проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), один - за снижение на 25 б.п.

Снижение ставки поддержала Свати Дингра, главный "голубь" в руководстве британского центробанка.

В данный момент ставка находится на максимальной отметке с 2008 года, она держится на этом уровне с сентября, до этого она повышалась по итогам 14 заседаний подряд.