Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Глава Банка Англии видит "воодушевляющие сигналы" замедления инфляции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава Банка Англии Эндрю Бейли отмечает "воодушевляющие сигналы" в важных составляющих инфляции.

Выступая на слушаниях в казначейском комитете Палаты общин Великобритании во вторник, Бейли заявил, что Банку Англии не нужно дожидаться замедления темпов инфляции до 2%-го целевого показателя, чтобы приступить к снижению базовой процентной ставки.

Инфляция в Британии замедлялась "очень быстро", отметил Бейли, добавив, что он хочет видеть больше прогресса в плане ослабления темпов роста цен в сфере услуг, темпов повышения зарплат и ситуации на рынке труда.

ЭкономикаГлава Банка Англии ждет улучшения ситуации в британской экономикеЧитать подробнее

"Я жду более устойчивого прогресса в этих трех направлениях. Я думаю, мы уже видим воодушевляющие сигналы здесь", - сказал Бейли, которого цитирует газета Financial Times.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам заседания, состоявшегося в начале февраля.

За сохранение ставки тогда проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), один - за снижение на 25 б.п.

Снижение ставки поддержала Свати Дингра, главный "голубь" в руководстве британского центробанка.

В данный момент ставка находится на максимальной отметке с 2008 года, она держится на этом уровне с сентября, до этого она повышалась по итогам 14 заседаний подряд.

Банк Англии Эндрю Бейли Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

Суд удовлетворил иск Сбербанка к его бывшей украинской "дочке" на 74 млн рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });