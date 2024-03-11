Акционеры "Росгосстраха" утвердили дивиденды за 2022 год

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО СК "Росгосстрах" в ходе внеочередного собрания утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере более 2 млрд рублей, сообщает страховщик.

Объем выплат дивидендов составляет около 30% от чистой прибыли (5 млрд рублей), полученной "Росгосстрахом" по итогам 2022 года. Расчет возможной величины дивидендов был сделан исходя из фактических и прогнозируемых показателей компании, в том числе по достаточности регуляторного капитала.

Получателями дивидендных выплат станут владельцы акций общества, входящие в реестр акционеров эмитента по состоянию на 18 марта 2024 года. В их числе банк "ФК Открытие", которому принадлежит более 99% в капитале страховщика, и несколько тысяч миноритарных акционеров.

"На годовом собрании акционеров в июне 2023 года было принято решение чистую прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать. Однако мы закрыли год лучше прогнозов, поэтому рекомендовали общему собранию акционеров пересмотреть позицию, - пояснил решение генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. - Сборы компании в прошлом году выросли на 17,8% по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль "Росгосстраха" по итогам 2023 года составила 5 млрд рублей, что по факту (если не учитывать разовые операции) превышает аналогичный показатель 2022 года в полтора раза. При этом показатель результата "Росгосстраха" непосредственно от страховой деятельности в 2023 году вырос еще сильнее - на 78,9%".